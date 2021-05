Samsung ukončuje podporu pro řadu Galaxy S8. Konec aktualizací přichází po čtyřech letech od prvního vydání Galaxy S8 v roce 2017. Některé modely z této rodiny však aktualizace od Samsungu budou dál dostávat. Kterým telefonům zůstanou aktualizace a jaké je nejlepší náhrada za Samsung Galaxy S8?

Samsung v průběhu let vylepšil svůj přístup k softwarové podpoře svých telefonů a dnes patří na platformě Android mezi premianty. Po čtyřech letech teď však nastává konec aktualizací a softwarové podpory pro úspěšnou modelovou řadu Galaxy S8. Přesněji se to týká původních modelů Galaxy S8 a Galaxy S8 Plus. Telefony budou samozřejmě dál fungovat, ale bez bezpečnostních aktualizací můžou představovat narůstající bezpečnostní riziko.

Pro majitele modelů Galaxy S8 Active a Galaxy S8 Lite zatím aktualizace budou vycházet dál. Pokud hledáte cenově atraktivní náhradu za některý z modelů řady Galaxy S8, tak je možná dobrý nápad podívat se na nové telefony řady Galaxy A. Pro letošní modely Galaxy A totiž Samsung prodloužil softwarovou podporu na úroveň modelů řadu Galaxy S, takže bude mít uživatel na mnoho let podporu zajištěnou.

Zdroj: androidauthority