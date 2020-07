Podívejte se na parádní koncept Galaxy S30 Ultra s druhým displejem

To, co známe z ohebného Galaxy Z Flip by se možná mohlo objevit také v nadcházející řadě vlajkových lodí, které Samsung představí příští rok v březnu. Kanál Technizo Concept představil parádní koncept Galaxy S30 Ultra, který zaujme hlavně svou zadní stranou, kde by mohl být menší druhý displej.

Nevíme jak vám, ale nám se tento koncept velmi zamlouvá. Přední strana telefonu nevypadá nijak zvlášť zajímavě, ovšem ta zadní už ano. Do modulu fotoaparátu podobnému z Galaxy S20 Ultra je totiž zabudován malý displej, který je však oproti tomu z Galaxy Z Flip o dost větší. V minulosti jsme viděli mnoho podobných konceptů.

Samsung Galaxy S30 Ultra Trailer Concept Design Introduction

Ty však ukazují futuristický design a funkce, kterých bychom se příští rok dočkali jen těžko. Naopak tento koncept nám dává smysl a mohl by se skutečně za rok objevit. Samsung má totiž s těmito displeji poměrně velkou zkušenost.

Co říkáte na koncept Galaxy S30 Ultra?

Zdroj: YouTube Technizo Concept