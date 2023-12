Kontroverzní Galaxy S23 FE už je v Česku! Na kolik vyjde?

Samsung Galaxy S23 FE míří do Česka, startuje na 17 tisících

Za podobnou cenu ale seženete i standardní S23, která je ve všem lepší

Dokáže zaujmout i přes plastové tělo, nepříliš povedený Exynos a tlusté rámečky?

Začátkem října Samsung představil dlouho spekulovaný telefon Galaxy S23 FE, který kombinuje několik modelů dohromady. Vzhledově připomíná Galaxy A54, specifikacemi pak spíše loňskou Galaxy S22. Nyní telefon konečně míří také do Česka, takže známe ceny, za které se bude v tuzemsku prodávat.

Jak již bylo řečeno v úvodu, Galaxy S23 FE se vzhledově podobá Galaxy A54 a má téměř totožné rozměry. Jedná se tedy o poměrně kompaktní kousek s 6,4palcovým Dynamic AMOLED 2X displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, nelze si však nevšimnout tlustých rámečků okolo displeje. Na zadní straně nalezneme trio fotoaparátů ve složení 50MP hlavní, 8MP 3x teleobjektiv a 10MP ultraširoký snímač. Pod kapotou tiká čipset Exynos 2200, což se obecně nesetkalo s příliš pozitivním ohlasem, dopomáhá mu 8 GB RAM a 128/256GB úložiště.

Výdrž pak obstarává 4500mAh baterie s podporou 25W nabíjení, výhodou je přítomnost bezdrátového nabíjení, opomenout nelze softwarovou podporu. Samsung se zaručil za 4 roky hlavních aktualizaci a 5 let bezpečnostních záplat.

Samsung Galaxy S23 FE vs. Galaxy S23: Which one to get?

No a cena? Telefon bude k dispozici v černé, bílé, fialové a zelené verzi, přičemž základní 128 GB vyjde na 16 990 korun, dvojnásobné úložiště vás pak vyjde na 18 490 korun. Předprodej již začal, k prvním zákazníkům se telefon dostane 11. prosince.

Osobně jsem na telefon poměrně zvědavý, ačkoliv žádné velké emoce ve mě i vzhledem k ceně nevzbuzuje. Standardní Galaxy S23, která má znatelně výkonnější (a energeticky efektivnější) Snapdragon 8 Gen2, hliníkové tělo, lepší fotoaparáty, kompaktnější rozměry a tenčí rámečky okolo displeje totiž můžete sehnat za stejné peníze, pokud vychytáte akci, jinak si připlatíte tisícovku. V takovém případě nedává S23 FE žádný smysl. O 0,3″ větší displej není dostatečný argument snad pro nikoho a aby mě zaujala, musela by zlevnit někam ke 13 tisícům, kde by už měla co nabídnout.

Jaký máte názor na Galaxy S23 FE?