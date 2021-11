Telefon Samsung Galaxy S21 FE byl hned několikrát odložen, avšak jihokorejský gigant se i přes problémy s výrobou rozhodl, že nám jej naservíruje a to pouhý měsíc předtím, než představí svou novou řadu Galaxy S22. Nyní telefon uniká v celé své kráse hned na několika fotografiích.

Fotografie telefonu Samsung Galaxy S21 FE

Displej vypadá velice podobně jako u předchozího Galaxy S20 FE. Měl by nabídnout velikost 6,4 palce a 120Hz obnovovací frekvenci. Na zadní straně pak nalezneme modul fotoaparátů, který je podobný jako u Galaxy S21, avšak je tvořen z plastu a barevně koresponduje se zbytkem telefonu. Co se týče baterie, ta by měla mít kapacitu 4500 mAh a samozřejmostí bude podpora jak bezdrátového, tak i reverzního nabíjení.

O výkon se postará buď čipset Qualcomm Snapdragon 888 nebo Samsung Exynos 2100 v závislosti na tom, kde telefon koupíte. Stejně jako minulý rok bude možné telefon koupit hned v několika barevných variantách jako je bílá, černá, levandulová či béžová.

Přemýšlíte o koupit Galaxy S21 FE?

Zdroj: GSMArena