Galaxy S20 Ultra s Exynos čipsetem se přehřívá a neostří. Zákazníci zuří

I když se jihokorejský Samsung pokusil dříve odhalené problémy s focením a dalšími funkcemi nového vlajkového telefonu Galaxy S20 Ultra pokrýt několika aktualizacemi, trable evidentně nekončí. A to zejména u modelů s procesorem Exynos, které se prodávají v Evropě. Uživatelé přístroje si stěžují na extrémní přehřívání či krátkou výdrž baterie při běžné činnosti a také na přetrvávající potíže při focení. Telefony prý nejsou vůbec schopny zaostřit. A to ani v těch nejpříznivějších podmínkách. Stížnosti se objevují na oficiálním fóru společnosti, ale nejen tam. Na Twiiteru se objevila videoukázka demonstrující, jaké problémy Samsung Galaxy S20 Ultra poháněný procesorem Exynos při ostření má.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg

— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020