Samsung vysvětluje, proč je řada Galaxy S20 v Evropě s jiným procesorem

Když odhlédneme od ceny, tak nejčastějším cílem kritiky na adresu telefonů Samsung Galaxy S20 je v případě Evropanů přítomnost čipsetu Exynos 990. Obecně na něm asi není nic špatného, ale zájemce o telefon štve, že zbytek světa má ve stejných přístrojích za stejnou cenu k dispozici procesor Qualcomm Snapdragon 865. V tuto chvíli nejvýkonnější jednotku minimálně ve světě Android telefonů. Zatímco třeba Asiaté či Američané mají na trhu k dispozici trojici telefonů poháněnou americkým jádrem od Qualcommu, Evropa včetně ČR se musí spokojit s Exynosem od Samsungu. Ale nejde vlastně jen o letošní vlajkové modely. Tento trend má delšího trvání. Jihokorejská firma teď přišla s novým vysvětlením, proč někde telefony pohání Snapdragon 865 a jinde Exynos 990.

“Galaxy S20 je telefon, který má změnit váš způsob prožívání světa. V závislosti na regionu je dodáván s různými procesory. Oba procházejí stejně přísným procesem testování a ladění, aby bylo dosaženo maximálního výkonu,” tvrdí Samsung v aktuálním vyjádření. Uspokojilo vás? Odpověď asi známe. Americký procesor Snapdragon 865 je podle všeho až o dvacet procent výkonnější než Exynos 990. A uživatelé si stěžují také na to, že druhý jmenovaný způsobuje při hraní her nepříjemné snižování snímkovací frekvence. Existuje petice podepsaná více než 35 tisíci naštvaných lidí, kteří chtějí po Samsungu, aby přestal svoje čipsety do vlajkových telefonů dávat. Co možná není úplně očekávané, strategie v této oblasti štve vlastně i zaměstnance a vedení v jihokorejských továrnách. Producenti procesorů Exynos se cítí uraženi, že Samsung jejich výrobek neinstaluje do telefonů pro celý svět. Mají pocit, že je tím firma ponižuje.

Co říkáte na vyjádření Samsungu?

Zdroj: pharena