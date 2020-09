Nová aktualizace vylepšuje fotoaparát na Galaxy S20

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Samsung začal odesílat aktualizaci, která vylepšuje fotoaparát na modelu Galaxy Note 20 a nyní se dostává řada na další telefony. Nejnovější aktualizace pro řadu Galaxy S20 rovněž vylepšuje fotoaparát a je již k dispozici v Evropě.

Aktualizace vylepšuje fotoaparát Galaxy S20

Jak jsme již zmínili, aktualizace se zaměřuje na zlepšení výkonu fotoaparátu a přináší také nejnovější bezpečnostní záplaty ze září 2020. Je označována jako G98xxXXU4BTIB a má velikost přibližně 350 MB. Aktualizace je nyní dle nejnovějších zpráv dostupná v Evropě, přičemž už přistála na všechny modely Galaxy S20, včetně Plus a Ultra varianty.

Co se týče samotných vylepšení, o těch nic nevíme. Každopádně jde pravděpodobně o opravy chyb, které se objevují ve spojitosti s fotoaparátem v One UI 2.5. Pokud máte aktualizaci již k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Na jaký model vám aktualizace dorazila?