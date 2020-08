Galaxy Note 20 se mlží čočky fotoaparátu. Dle Samsungu je to v pořádku

Řada Galaxy Note 20 se u nás dočká debutu již 21. srpna, ovšem v Jižní Koreji lze telefon již koupit. Není divu, že pro něj do obchodu skočilo hned několik zákazníků, ovšem mnoho z nich si u verze Galaxy Note 20 Ultra stěžuje, že se jim mlží čočky fotoaparátu.

Galaxy Note 20 se mlží čočky fotoaparátu

Prvním z uživatelů, který na tento problém upozornil vystupuje na fóru pod přezdívkou Stinger1. Zveřejnil fotografie zadní části, kde můžeme vidět zamlžené čočky fotoaparátu. A to všechny najednou. K němu se najednou začalo přidávat další množství uživatelů, až je z toho globální problém. Tento uživatel vzal následně telefon do servisního střediska Samsung a dostal šokující verdikt. Dle něj může k těmto problémům dojít, když okolní vlhkost vstupuje do telefonu skrz vzduchové průduchy a poté se kondenzuje na mlhu, když se vyskytne extrémní změna teploty.

Tato informace také uvádí, že je tento jev naprosto přirozený a Samsung odmítá jakékoliv reklamace. Uživatelé jsou prostě upozornění, aby se při používání telefonu vyvarovali teplotním výkyvům. Kvůli tomuto jevu se stává fotoaparát telefonu nepoužitelný, jelikož fotografie vypadají jako v mlze. No Samsungu, tento jev zřejmě není úplně normální když se to na předchozích telefonech nedělo..

Co říkáte na tento problém?

Zdroj: phonearena.com