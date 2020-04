Přestože nás do odhalení Galaxy Note 20 čeká ještě několik měsíců se tento telefon nyní objevuje v benchmarku GeekBench. Konkrétně verze Plus 5G, která by se však od standardního modelu neměla příliš lišit (alespoň co se hardwaru týče). Co tedy tento únik odhaluje?

Samsung Galaxy Note 20+ 5G nese označení SM-N986U a benchmark odhalil několik klíčových specifikací. Smartphone běží na Androidu 10 a disponuje 8 GB operační paměti RAM. To je trochu překvapivé, jelikož Galaxy Note 10+ operuje s 12 GB RAM. Dá se tedy očekávat, že Samsung nabídne dvě varianty.

Srdcem telefonu má být Snapdragon 865, ovšem buď je nataktován na vyšší frekvenci, nebo se jedná o zatím neohlášený Snapdragon 865 Plus. Frekvence 865 je totiž 2,84 GHz, přičemž procesor v tomto telefonu běží na 3,09 GHz. Na potvrzení si však ještě nějaký čas počkáme. Co se týče samotného výkonu, ten zaznamenal 985 bodů v jednojádrovém a 3 220 bodů ve vícejádrovém testu.

Co říkáte na výkon Galaxy Note 20 v Geekbench?

Zdroj: gsmarena.com