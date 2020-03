Máme první informace o Galaxy Note 20 a Galaxy Fold 2

Na internetu se objevil kernel kód telefonů Galaxy S20, které jsou poháněny procesory Exynos. V nich začal okamžitě pátrat tým z XDA-Developers a přišel na zajímavé věci. Vývojáři totiž našli informace o Galaxy Note 20 a Galaxy Fold 2. Co o nich tedy víme?

První informace o Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 má údajně kódové označení “Canvas” a konkrétně tento model (pravděpodobně nejvyšší) má označení C2. To, zda budou i C0 a C1 zatím není jasné, ale dá se předpokládat, že ano a půjde o nižší modely. Z kódu se navíc zjistilo, že bude nový Galaxy Note poháněn čipsetem Qualcomm Snapdragon 865. Pokud Qualcomm představí 865 Plus, Samsung přesto zůstane u prvního zmíněného. Ani 855 Plus nebyl použit u Galaxy Note 10.

Tento konkrétní model je určen pro americký trh, takže zatím nevíme, jaký čip bude použit u evropských kusů. Poté je zde telefon s označením WIN2, tedy Winner 2, což je nástupce Galaxy Foldu. Ten bude používat Snapdragon 865 po celém světě, tedy i v Evropě.

Těšíte se na Galaxy Note 20?

Zdroj: gsmarena.com