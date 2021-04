Chcete mít ve vašem Samsung mobilu víc variant frekvencí displeje?

60 hertzů, 90 hertzů, 120 hertzů… a tak dále. Výrobci mobilů se v poslední době hodně snaží zvyšovat hodnoty obnovovací frekvence displejů, což rozhodně není špatný nápad. Jedním z tahounů je v této oblasti i korejský Samsung, který už i do telefonů střední třídy vkládá “rychlé” 120Hz displeje. Trend je to příjemný, jen má nezanedbatelnou kaňku. V nastavení mobilů je často na výběr jen z několika málo variant různých hladin kmitočtů. To pak uživatele většinou staví před volbu, jestli se spokojí s nižší hodnotou a raději uspoří trochu energie, nebo sáhne po maximální kvalitě a bude sledovat, jak procenta nabití mizí před očima. Jak už se stalo mnohokrát, řešení přinášejí nadšení “amatéři”. V komunitě XDA Developers vznikla aplikace Galaxy Max Hz, ve které jde provádět změna frekvence displeje Samsung telefonů s velmi zajímavými pokročilými možnostmi.

Aplikace Galaxy Max Hz a změna frekvence displeje u Samsung telefonu

Nutno podotknout, že u posledních vlajkových telefonů Samsung zaváděl nejen nadprůměrné hodnoty kmitočtů obrazovek, ale například i adaptivní (dynamickou) frekvenci. Mobil díky ní reaguje na prováděné úkony či spuštěné aplikace a kmitočet displeje přizpůsobuje. Na Netflix stačí třeba jen 30 Hz, při rolování Instagramem se zase hodí plných 120 Hz a tak dále. I s touto vychytávkou jste ale odkázáni na rozhodování systému a ne na vaše rozhodnutí. I tady Galaxy Max Hz nabízí změnu.

Co všechno aplikace umí?

Kontrolovat maximální frekvenci a také vynutit 96Hz frekvenci u modelů, které tuto hodnotu podporují

Vytvořit zástupce / dlaždici pro rychlé přepínání mezi dostupnými frekvencemi

Ignorovat adaptivní změnu frekvence a vynutit její nejvyšší hodnotu

Zobrazit ukazatel aktuálního kmitočtu

Vytvořit zástupce / dlaždici pro rychlé přepínání mezi dostupnými rozlišeními

Spustit experimentální adaptivní režim u některých modelů, které jej oficiálně nemají

Nastavit minimální hodnotu frekvence u adaptivního režimu

Vynucení co nejnižší frekvence při vypnutí displeje

Galaxy Max Hz v5.4 Demo

Nástroj Galaxy Max Hz, který je dílem uživatele s přezdívkou “tribalfs”, je volně ke staženíz fóra XDA. Ve vlákně najdete odkaze ke stažení aktuální verze a také podrobný návod, jak aplikaci aktivovat. Není k tomu nutný root mobilu, ale předpokládá se alespoň základní znalost práce s konzolí / ADB.

Jakou frekvenci máte nyní ve vašem Samsung mobilu nastavenou?

Zdroj: XDA