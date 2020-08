Sluchátka mají 12mm měniče a o vyladění zvuku se postarala společnost AKG. Na každém sluchátku jsou tři mikrofony. Dva jsou na vnitřní a jeden na vnější straně. Nechybí ani senzor přiblížení, akcelerometr anebo dotyková plocha pro ovládání. Zajímavá je i váha sluchátek. Podle posledních informací váží pouhých 5,6 gramů. Na jedno nabití by tato sluchátka měla vydržet až 7,5 hodin. Pokud je aktivní potlačení hluku a funkce Always on Mic, tedy neustále poslouchání pro aktivaci Bixby asistenta, tak sluchátka mají vydržet 5,5 hodiny. Samotné pouzdro má nabídnout dalších 28 hodin přehrávání. Pouzdro poté půjde nabíjet bezdrátově anebo přes USB-C konektor. Díky poodhalení Galaxy Buds Live známe i jejich předběžnou cenu, která by se měla pohybovat kolem částky 190 eur, v přepočtu tedy cca 5 tisíc Kč.

Velký zlom je tady. Světová prodejnost mobilů má nyní nového vládce čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Těšíte se na sluchátka Galaxy Buds Live?

Zdroje: sammobile.com, winfuture.de, @ishanagarwal24