Telefony Galaxy A50 a Galaxy A90 dostávají One UI 2.5

Zatímco většina majitelů dražších a novějších modelů čeká na Android 11 s nadstavbou One UI 3.0, telefony Galaxy A50 a Galaxy A90 5G nyní dostávají nadstavbu One UI 2.5. Samsung tak nadále updatuje své telefony co to jen jde. Jedná se o více než rok staré modely.

Galaxy A50 a Galaxy A90 One UI 2.5

Pro Galaxy A50 je verze firmwaru A505FDDU5BTL1, zatímco pro Galaxy A90 5G pak A908NKSU3CTL3A. Obě dvě firmwarové verze obsahují také prosincové bezpečnostní záplaty od Googlu a co se týká funkcí, těch není moc. Galaxy A90 5G dostává podporu Samsung DeX, u modelu Galaxy A50 si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Je ale možné, že Samsung na tento telefon podporu vůbec nevydá. Na to si ale budeme muset ještě počkat.

Jedná se tradičně o postupné zavádění, takže je možné že vám aktualizace přijde až za pár dní. Každopádně ji určitě zkontroluje v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Už máte aktualizaci dostupnou?