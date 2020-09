Galaxy A72 přinese jako první Samsung telefon pět fotoaparátů

Přibližně před dvěma lety Samsung představil model Galaxy A9, který jako vůbec první telefon od jihokorejského giganta nabízel čtyři fotoaparáty. Nyní se Samsung chystá tuto laťku zvednout, jelikož Galaxy A72 dle všeho jako první Samsung telefon přinese pět fotoaparátů.

Galaxy A72 přinese pět fotoaparátů

Co se týče použitých snímačů, má být k dispozic 64 megapixelový hlavní senzor, 12 megapixelový ultraširokoúhlý senzor, 8 megapixelový teleobjektiv s 3x zoomem, 5 megapixelový makro snímač a 5 megapixelový hloubkový senzor. V podstatě by se mohlo jednat o velmi podobný telefon jako Galaxy A71. Samsung do něj zřejmě přidá teleobjektiv z Galaxy S20 FE a vznikne tak nový telefon.

Spekulace také říkají, že bude Galaxy A72 první telefon této řady, který nabídne OIS. Optická stabilizace obrazu je totiž pouze ve vlajkových modelech. Co se týče selfie kamerky, ta bude mít rozlišení 32 megapixelů. Samsung si přeje prodat alespoň 30 milionů těchto telefonů. To je asi 10 % z celkového prodeje telefonů.

Jak byste využili pět fotoaparátů?