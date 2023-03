To je cihla! Takto vypadá Galaxy A32 s 30 000mAh baterií

Drtivá většina uživatelů mobilního telefonu si jistě již minimálně jednou řekla, že by bylo fajn, kdyby měly smartphony baterii s větší kapacitou a výdrží. Jelikož jsou v tuto chvíli všechny zajímavé projekty s modulárními mobily u ledu, je nutné v této oblasti prostě přijmout, co nabízí výrobci, a případně si pomáhat třeba powerbankou. Pokud tedy nepatříte mezi experimentátory, kteří se pouštějí do vlastní úprav existujících telefonů. Třeba jako Reddit uživatel Downtown_Cranberry44, který si vytvořil telefon Samsung Galaxy A32 s 30 000mAh baterií.

Smartphone, který má běžně baterii s kapacitou 5 000 mAh, tedy dostal od kutila šestinásobnou zásobárnu energie. Je samozřejmé, že taková změna se neobejde bez navýšení celkových rozměrů zařízení. V tomto případě se autor ani nepokoušel dodatečné bateriové články schovávat pod kryt a jednoduše je nalepil na něj. Že z toho pak vznikla takzvaná mobilní “cihla”, zohlednil kutil i v novém jméně telefonu. Říká mu Samsung BrickPhone.

“Vyměnil jsem interní baterii svého Samsung Galaxy A32 5G za 6 paralelně zapojených článků Samsung 50E, které tvoří jednu 30 000 miliampérovou baterii. Plné nabití trvalo asi 7 hodin a na jedno plné nabití by měla vydržet více než týden. Jakmile se baterie vybije, budu aktualizovat, jak dlouho vydrží. Zatím vydržel 2 dny používání,” psal ve čtvrtek 2. března na Reddit.

Články dodatečně připevněné na zádech Samsung mobilu mají také USB konektory pro případné dobíjení dalších zařízení. V diskuzi pod příspěvkem se objevují vtípky se zpětným nabíjením elektroauta i obavy zmiňující exploze. Experiment je totiž na jednu stranu zajímavý a zábavný, nicméně i dost nebezpečný.

Zdroj: 9to5