POCO F5 Pro je telefon zaměřený na co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem

Vzali jsme ho na test, kde jsme si mysleli, že selže

Čínský mobil ale překvapivě obstál a hlavní senzor se může měřit s ostatními konkurenty

Minulý týden jsme si ukazovali, jak dobrý výkon může podávat POCO F5 Pro v náročných hrách. Na telefon za necelých 12 tisíc korun jde o velmi slušné výsledky, co ale fotoaparáty? Nesměřuje u tohoto telefonu Xiaomi všechnu pozornost na výkon? Muselo se někde šetřit? Na to si odpovíme v následujícím textu.

Hlavní fotoaparát POCO F5 Pro

Poco F5 Pro je vybaveno hlavním fotoaparátem s 64MP snímačem OmniVision OV64B40. Tento snímač má velikost 1/2,0″, pixely o velikosti 0,7µm, světelností f/1,7 a samozřejmě nechybí optická stabilizace.

Kategorie Specifikace Zadní kamery 64 MP, f/1.8, (široký objektiv), 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoký objektiv), 1/4″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (makro) Funkce Dvojitý LED blesk, HDR, panorama Video hlavní kamery 8K/24fps, 4K/30/60fps, 1080p/30/60/120/240fps, EIS Selfie kamera 16 MP, f/2.5, (široký objektiv), 1/3.06″, 1.0µm Video selfie kamery 1080p@30/60fps

Tento senzor je však více než tři roky starý, takže jsem očekával, že to bude ve složitějších situacích znát. Kvalita fotografií je ale ve skutečnosti hodně nad tím, co bych od telefonu, který je zaměřený hlavně na to, aby přinesl za co nejmenší peníze co největší výpočetní výkon, velmi uspokojivá.

Fotografie za dobrého světla jsou skutečně velmi kvalitní, ačkoliv se zde úplně neschovala tvář Xiaomi, která (vyjma snad telefonů, které vznikly ve spolupráci s Leicou) znamená vyšší kontrast a celkově výrazné barevné podání.

To mi ale osobně nevadí, snímky jsou úplně v pohodě srovnatelné a někdy dokonce lepší, než třeba u Galaxy A54. Ten je přitom na papíře vybaven novějším senzorem. Je tedy vidět, že si čínská firma opravdu vyhrála s postprocessingem a Snapdragon 8+ Gen1 odvádí skvělou práci.

Pochválit musím široký dynamický rozsah, detaily, ale hlavně nepřeostřování jednotlivých fotek, což bývá u telefonů podobné ceny někdy problém. Pokud byste mi fotku ukázali a řekli, že jste ji vyfotili něčím, co je o kategorii výše (třeba Xiaomi 12, Samsung Galaxy S21 FE), neměl bych problém vám to uvěřit.

Co se mi naopak do vkusu moc netrefilo byl noční režim, který dělal z noci den, viz fotky u benzínky, kdy bylo ve skutečnosti 21:30 a nebe rozhodně nebylo tak modré, jak ho vykreslil telefon. Fotky vypadají na první dobrou spíš na podvečer.

Ultraširokoúhlý fotoaparát Poco F5 Pro

Ultraširoký senzor svou kvalitou neoslní. Snímač Omnivision OV08D10 s rozlišením 8 MP, světelností f/2,2, pixely o velikosti 1,12 µm a velikostí í 1/4,0″ je poměrně spolehlivý, avšak fotky bývají často měkčí a méně detailní, což se projeví zejména za zhoršeného světla.

Pokud budete mít dobré podmínky, jste schopni s ním vyfotit ucházející fotografii. Na takřka všech testovacích fotografiích si lze však všimnout barevné nekonzistence s hlavním snímačem. Nebe, ale i ostatní objekty mají úplně jinou barvu, čímž fotka získává odlišný nádech.

