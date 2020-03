Fotoaparát Google má brzy nabídnout natáčení ve 4K při 60 FPS

Americký Google neustále pracuje na vylepšování svých mobilních nástrojů a krásným příkladem je i standardní aplikace Fotoaparát. Několik jeho vychytávek, které fungují primárně v telefonech Pixel, se postupně snaží zavádět i konkurenti. Při rozboru jedné z chystaných verzí se nyní přišlo na to, že by měl Fotoaparát Google brzy umět natáčet v rozlišení 4K (3840 × 2160 px) při snímkovací frekvenci 60 FPS. Zatím vůbec není jasné, kdy by k tomu mělo dojít a hlavně pro jaké telefony bude funkce dostupná, ale firma na to evidentně pracuje. Informaci přinesl rozbor aplikace v komunitě XDA Developers.

Indicie pochází z kódu připravované verze 7.4 pro Pixel telefony. O této možnosti se už nějakou dobu diskutuje a uživatelé by rádi ve 4K s 60 FPS přes Fotoaparát Google natáčeli. Doposud se ale údajně řeší hlavně kapacita datového toku. U zmíněné kombinace jde o hodnotu kolem 60 megabitů za sekundu. U klasického FullHD (1920 x 1080 px) při 60 snímcích za sekundu je to zhruba čtyřiadvacet. Google ve svém nedávném vyjádření zmínil, že datový tok by například telefon Pixel 4 zvládl, ale nebyl by schopný zaručit jej déle než na pár sekund. A to prý není stav, který by korespondoval s vysokou laťkou, kterou telefon má. Z toho se dá asi usuzovat, že se natáčení ve 4K při 60 FPS chystá pro budoucí telefony Pixel.

Zdroj: XDA