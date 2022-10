Foto: Ruské rakety zasáhly významnou budovu Samsungu

Intenzivní ruské raketové útoky, které od pondělního rána po dlouhé odmlce opět začaly zasahovat také města v západnějších částech Ukrajiny, mají na svědomí poničení jedné z významných budov společnosti Samsung v Kyjevě. Jde o stavbu s názvem 101 Tower, ve které pracují zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem. Pro Samsung jde o jednu z největších budov tohoto druhu v celé Evropě.

A missile just landed next to a large civil building. A Ukrainian friend on the ground with me says it’s the headquarters of Samsung in Ukraine. pic.twitter.com/DIzsmN7y8n

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 10, 2022