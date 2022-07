Fotky Google nabízí nového zástupce. I vám může ušetřit čas

Mobilní aplikace Fotky Google již dávno není pouze běžné úložiště a třídící místo pro pořízené snímky skrze fotoaparát. Slouží mimo jiné také jako šikovný editor, nástroj pro pochopení obsahu na obrázcích (s pomocí Google Lens) nebo retrospektivní cestovatelská kronika s přiřazením fotek na různá místa dle lokality. A současně umí efektivně spravovat i obrázky, které se nacházejí v zařízení. Patří mezi ně také screenshoty alias snímky obrazovky, kterým je věnována samostatná systémová složka. Přístup k těmto snímkům teď usnadňuje nový zástupce.

Pokud máte v mobilu Fotky Google alespoň ve verzi 5.97, měli byste mít ke zmíněné novince přístup. Zkuste dlouze podržet ikonku Fotek, abyste vyvolali dialogovou bublinu s dalšími možnostmi. V nabídce by se mělo objevit také tlačítko Zobrazit snímky obrazovky, které vede přímo do zmíněné složky se screenshoty. Toto ale pochopitelně není až tak zajímavé zkrácení cesty a ušetření času. To může zajistit zástupce vedoucí k této položce.

Pro jeho vytvoření podržte dlouze prst na Fotkách v nabídce aplikací (nikoli na ploše) a poté dlouze podržte i Zobrazit snímky obrazovky. Měli byste mít možnost umístit na plochu novou ikonu, která ponese název Screenshots (název pravděpodobně záleží na systému). Odteď nemusíte screenshoty hledat na několik klepnutí. U nás v redakci tuto novinku určitě rádi využijeme.

Jak často děláte v mobilu snímky obrazovky?

Zdroj: 9to5