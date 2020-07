Jak si užít novou parádní mapu v Google Fotkách? Podívejte, je to snadné

Aplikace Fotky Google před pár dny prodělala (u některých uživatelů možná ještě prodělává) jednu z nejzásadnějších změn v historii. Týká se převážně designu a uživatelského prostředí, ale dočkali jsme se také jedné velmi zajímavé funkce. A slovo “dočkali” tady vůbec není nijak nadsazené. Bavíme se o funkci, která byla dlouhé roky velmi vysoko na seznamu kýžených funkcí od samotných uživatelů. A Google se ji nyní rozhodl konečně zavést. Řeč je o interaktivní mapě, která pracuje s lokalizačními daty u fotek a videí. A je tím pádem schopná poskytnout ohlédnutí do minulosti nejen prostřednictvím časové osy, ale i posouváním na mapovém podkladu. Nyní si ukážeme, jak mapa v aplikaci Fotky Google funguje.

V prvé řadě je potřeba si říct, že mapa je opravdu součástí jen nového designu. Můžete se tedy stát, že ji zatím nenajdete. Nový design poznáte podle toho, že má aplikace nejen novou ikonu ve tvaru větrníku se zaoblenými listy, ale i jiné spodní menu. Podle něj se dá nová verze nejsnadněji poznat. Ve zmodernizované podobě má aplikace dole jen tři karty a to Fotky, Hledat a Knihovna. Ač to asi není úplně logické a nenapadlo by vás na tomto místě hledat, naším cílem je prostřední karta Hledat. Na ní se nová interaktivní mapa aplikace Fotky Google nachází.

Po kliknutí na kartu Hledat nemůžete mapu minout. Nachází se v horní třetině obrazovky a tlačítkem přímo vybízí “Prozkoumat mapu”. Po kliknutí na tuto možnost se spustí “jízda”, na kterou roky čekaly miliony uživatelů po celém světě. V základním náhledu se může zdát, že jde jen o obyčejné špendlíky, které se dají rozkliknout. Mapa v aplikaci Fotky Google toho ale umí mnohem víc. A to velmi efektně i efektivně. Když budete jezdit v mapě a případně měnit i její zazoomování, ve spodní polovině displeje uvidíte náhledy fotek a videí, které z dané oblasti pocházejí. Seřazené chronologicky. Můžete tak třeba pár tahy prstem zavzpomínat u fotek z dovolené, aniž byste je hledali pracně v galerii podle data. Ale i na tuto možnost se myslelo a je díky nové funkci možná ještě zajímavější.

Jak aplikace pozná místo vyfocení? Pro správnou a co nejbohatší funkčnost musí být u fotek uložena informace o GPS lokaci. Tu může Google přiřazovat automaticky (pokud mu to třeba hned při focení dovolíte), na základě historie polohy telefonu a nebo podle rozpoznaných památek.

Časové seřazení fotek a videí zase dokáže naopak ovládat mapu. A to tím způsobem, že když rolujete zpět do historie, mapa přejíždí na místa, na kterých jste v té době fotili a natáčeli. Tady zase tedy můžete prostřednictvím pár tahů prstem prosvištět třeba celé léto nebo celý rok a “promítnout si”, kde jste byli. Je úžasné, jak plynule se mapa přizpůsobuje i v případě, kdy máte v galerii opravdu velké množství obsahu. Za nás rozhodně dáváme palec nahoru. Toto se povedlo. Stejná funkce by mohla fungovat i v desktopové verzi v prohlížeči.

Zaujala vás mapa v aplikaci Fotky Google?