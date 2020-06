Fotky Google prošly velkou změnou designu. Podívejte se na výsledek

Google před pár hodinami vypustil do světa novou verzi aplikace Fotky, která patří celosvětově mezi nejoblíbenější nástroje amerického giganta. Změny v ní se týkají převážně přeházených prvků a jiného designu, dočkali jsme se ale i pár nových či změněných funkcí. O chystaných krocích vývojářů jsme vás poprvé informovali již v únoru, teď na většinu očekávaných změn došlo oficiálně. Včetně odstranění klasického “hamburger” menu z levého horního rohu. Celkem radikální změny jsou podtrženy také úplně novým logem. To má nadále podobu pestrobarevného větrníku, který má ovšem nyní zaoblené listy. Z designového hlediska je navíc “plochý”. Pojďme se podívat, co tedy nová aplikace Google Fotky nabízí.

Kromě zmizelého menu je na první pohled vidět hlavně jiná spodní nabídka. Dříve v ní byly položky Fotky, Alba, Pro vás a Sdílení. Nyní se tam nacházejí tlačítka Fotky, Hledat a Knihovna. První karta, které zůstalo i jméno, je na první pohled téměř nezměněná. Má ovšem větší náhledy fotek, menší mezery mezi nimi a také se v náhledech přehrávají videa. Jinak klasicky ukazuje poslední pořízené materiály a Vzpomínky. Ty jsou vylepšené o nový algoritmus pro nabízení zajímavého obsahu z historie a mají i nový nástroj pro vytváření koláží.

Nejzajímavější položkou druhé karty a dost možná i celé aplikace od jejího zprovoznění je rozhodně nová mapa. V ní je možné procházet snímky podle místa pořízení a je to super. Konečně dávají geolokační údaje u snímků pořádný smysl a dá se s nimi v nativní aplikaci od Googlu hezky pohrát.

Na třetí kartu se přemístily některé položky z původního menu, což dává smysl. Jsou zde Alba, Oblíbené, Archiv i Koš. Dostupná má být (včetně Evropy) také služba pro tisk fotek. Ta zatím fungovala (a teď podle všeho moc nefunguje) jen v USA. Nová aplikace Google Fotky by se měla všem ukázat zhruba do týdne.

