Aplikaci Fotky Google čeká radikální redesign. Úplně zmizí hlavní menu

Nová gesta v Androidu 10 a vývoj designových trendů budou mít brzy na svědomí změnu v jedné z nejpoužívanějších aplikací od Google. Jde o nástroj Fotky, který je pro mnoho uživatelů (aniž by o tom možná i někteří věděli) základním prohlížečem pořízených fotografií a videí. Zdá se, že si brzy budeme muset zvyknout na úplně nové UI aneb uživatelské prostředí. Americká firma pracuje na změnách, které základní používání aplikace změní od základů. Redesign nástroje Fotky Google má zejména odstranit hlavní menu vlevo nahoře.

Takzvané “hamburger” menu (tři čárky pod sebou) je totiž tak trochu proti novému systému gest v Androidu 10 i proti novým vizuálním stylům. Současným trendem je umisťovat základní nabídky na spodní stranu obrazovky na karty, případně pod tlačítko s profilovou fotkou. Z horního menu pak položky postupně mizí. Tak to nyní najdeme nejen ve Fotkách, ale třeba i v Mapách či na Disku. Všude je zatím využita kombinace spodních karet i menu vlevo nahoře, kde najdeme ty méně důležité věci. Redesign aplikace Google Fotky by v tomto ale mohl, společně s kompletním odstraněním starého menu, nastartovat nový styl.

Nové karty, nové sekce

Jak prozrazují zveřejněné náhledy, vývojáři a designéři hodlají dostat drtivou většinu položek z hlavního menu rovnou na obrazovku. A to pomocí rozdělení do tří základních karet “Fotky”, “Hledat” a “Knihovna” (na spodní straně displeje) a dalšího členění pod nimi (nebo spíše nad nimi). Na první kartě Fotky by měly být v klasickém chronologickém řazení zobrazeny poslední pořízené záběry. Třetí karta Knihovna má zase na obrazovce nabídnout čtyři tlačítka “Oblíbené”, “Spravovat knihovnu”, “Archiv” a “Koš”. Pod nimi by měly být sekce “Složky v zařízení” a “Alba”. Funkce prostřední karty Hledat je asi jasná, ale zatím v testovací verzi aplikace nefunguje.

Z obrázků je nicméně jasné, že Google plánuje redesign aplikace Fotky i s odstraněním hlavního menu. Protože může. Drtivou většinu položek lze zobrazit jinak a jinde. Otázkou je, kam se přemístí třeba současná nabídka “Pro vás”, která v náhledech není. Příprava nového designu aplikace je nicméně v rané fázi, takže se ještě může mnohé změnit. Mimochodem, místo v levém horním rohu by nezůstalo prázdné. Zaujala by ho nabídka pro sdílení. Pokud se tento styl uchytí, možná můžeme očekávat podobné úpravy i v dalších Google aplikacích.

Google představil Tangi, aplikaci s minutovými DIY videonávody čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Líbí se vám nové prostředí aplikace Google Fotky?

Zdroj: 9to5