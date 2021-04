Fotky Google prý dostanou lepší vyhledávání. Podívejte, co se chystá

Třídění velkého množství informací, například dokumentů, skladeb nebo fotek, je často hodně zdlouhavá a komplikovaná činnost. Zejména v případě, kdy nemáme k dispozici nějaké rozdělení do kategorií nebo složek. Své o tom ví například i uživatelů aplikace Fotky Google, která má v tomto ohledu rozhodně nemalé mezery. I když se vývojáři snaží a nedávno zavedli například velmi užitečnou možnost hledání podle místa pořízení snímku. Teď se podle všeho chystá další novinka, která by měla hledání v rámci tohoto prostředí zpříjemnit. Fotky Google nejspíš dostanou pokročilé filtry pro vyhledávání.

Google Photos is working on search result refinement filters pic.twitter.com/p0toFGKPTx — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 14, 2021

Chystanou funkci objevila a skrze snímky poodhalila známá softwarová analytička Jane Manchun Wong. Nutno podotknout, že základní filtry už Fotky mají, nicméně nejdou v tento moment například použít naráz. V novém podání by měly pokročilé filtry v appce Fotky Google dostat prostor přímo pod políčkem pro vyhledávání. Ze zatím dostupných snímků obrazovek je zřejmé, že by funkce měla nabídnout pomoc minimálně při procházení “selfíček” či pohyblivých obrázků. A to i s důrazem na rozeznávání, kdo se na snímku nachází. Najít například společnou fotografii se s konkrétními přáteli (které Google pozná) bude díky této novince o dost snazší.

Zatím nevíme, kdy by mohla být funkce zavedena. Je taky klidně možné, že se objeví v mnohem pokročilejší podobě a filtry toho budou umět ještě mnohem víc.

Jak často a úspěšně hledáte starší fotky v mobilu?

Zdroj: apolice