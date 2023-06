S přibývajícími funkcemi Fotek Google se znepřehlednilo nastavení

Toho si je Google vědom a pracuje na zcela nové nabídce

Podobá se systémovému nastavení Androidu

Aplikaci Fotky Google se dostává v posledních letech velké péče. V průběhu celého roku dostáváme hromady aktualizací, které přicházejí s většími či menšími změnami. Na Google I/O se ukázal třeba zcela nový editor fotek a nyní máme další fajn zprávu pro všechny milovníky této aplikace.

Tím, jak jsou Fotky Google často vylepšovány se samozřejmě nafukuje také nabídka nastavení, která v tuto chvíli působí poměrně nepřehledně a začátečníky může pěkně potrápit. Toho si je Google očividně vědom, jelikož přináší přehlednější sekce. Nové rozhraní se objevilo pouze u hrstky uživatelů verze Fotky Google 6.39, změny jsou ale patrné. Místo dlouhého seznamu specifických funkcí s popisky se díváme na šest hlavních kategorií (Zálohování, Notifikace, Předvolby, Sdílení, Aplikace a zařízení a Soukromí), podobně jako třeba v systémovém nastavení.

Je ale trochu škoda, že zde není vyhledávání, což by jistě ještě usnadnilo hledání specifických nastavení. Aplikace rovněž nově ukazuje, kolik místa ušetříte při smazání určitých fotografií, především duplikátů. Zatím nevíme, kdy se nová nabídka dostane ke všem uživatelům, ale nemělo by to trvat příliš dlouho.

Jak se vám zamlouvá nová nabídka nastavení?

Zdroj: AndroidPolice