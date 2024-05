Nová úroveň vyhledávání! Google Fotky se naučí skvělou funkci „Ask Photos“

Google na konferenci I/O 2024 oznámil mimo jiné novinku pro Fotky Google, funkci Ask Photos. Když budete potřebovat najít fotku, bude možné tak učinit pomocí hlasu. Nová funkce jde nad rámec běžného vyhledávání obrázků, přičemž Gemini dokáže detekovat jeho obsah. Google uvedl příklad poznávací značky auta s výzvou k otázce, jaká je RZ na konkrétním modelu auta. Aplikace pak byla schopna identifikovat a zobrazit fotografie podle zadaných požadavků.

V jiném příkladu dokázal Gemini přesně určit, kdy se dítě učilo plavat, a to na základě obrázků, které již byly v uživatelské knihovně Fotek Google. Samozřejmě, aby toto mohlo fungovat, musíte mít zálohované fotografie s příslušným obsahem.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1

— Google (@Google) May 14, 2024