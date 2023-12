Koncerty se ve Fortnite konají od roku 2019

Součástí koncertu 2. prosince byl legendární rapper

Hráči měli možnost zakoupit skin ,,Slim Shady“ v podobě blonďatého Eminema

Ve Fortnite, jedné z nejoblíbenějších her současnosti, se pravidelně od roku 2019 konají virtuální koncerty a jeden velmi významný a poměrně přelomový se konal 2. prosince. Součástí události „The Big Bang“ byl americký legendární rapper Eminem. Koncert byl završením finále sezóny pro OG (Original Gangster) hráče a byl označen za největší událost v historii hry. Hráči měli obchod zakoupit si i speciální skin ,,Slim Shady“.

They recreated 8 mile in Fortnite with the new Slim Shady skin😭 pic.twitter.com/bUHka5zedA — Taco (@ThatDudeTaco) December 1, 2023

Představte si, že můžete být součástí koncertu oblíbeného interpreta z pohodlí svého domova. Hráči se mohli připojit k události, stát se součástí davu a sledovat Eminema při jeho vystoupení v digitálním prostředí. A nejen to, hráči mohli interagovat s okolím, tančit a komunikovat s ostatními účastníky. Objevil se ve formě digitálního avatara a předvedl řadu svých známých hitů, jako například Lose Yourself. Koncert byl vlastně více než jen hudební vystoupení – byl to komplexní audiovizuální zážitek, který spojoval hudbu, grafiku a interaktivní prvky a to vše v jedné hře.

Celá událost trvala něco přes 10 minut a byla prezentací toho, kam směřuje budoucnost hry. Událost začala na ostrově Fortnite OG, kde hráči byli svědky znovuoživení ikonických momentů z historie hry, včetně odpálení rakety a pádu meteoritu, následovaného vtahováním do černé díry. Poté byli hráči prostřednictvím portálů přeneseni do různých světů s unikátními tématy, například na ostrov plný Lego postaviček, futuristický závod Rocket Racing od tvůrců Rocket League Psyonix a Fortnite Festivalu studia Rock Band Harmonix.

Epic Games zaznamenal obrovský úspěch s touto sezónou, získal rekordních 100 milionů hráčů v listopadu. The Big Bang byl průvodcem do nové kapitoly 5, ta přinese nové zážitky, včetně nového ostrova s vlakem a postavami z Family Guy a Metal Gear Solid. A pokud jste tento event prošvihli, Epic oznámil, že budou další dvě představení.

Fortnite Battle Royale Chapter 5 Launch Trailer

Byli jste svědky nějakého koncertu ve Fortnite?

Zdroj: The Verge