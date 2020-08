Troje nové hodinky od Fitbitu se poprvé ukazují

Už je to téměř rok, co Google oznámil zamýšlenou akvizici firmy Fitbit. Obě společnosti sice stále čekají na definitivní posvěcení akvizice od regulátorů, ale to jim nebrání pilně pracovat na nových modelech. Nejnovější únik nám poodhaluje hned tři nové modely hodinek od Fitbitu.

Fitbit v minulosti integroval do svých hodinek hlasovou asistentku Alexa od Amazonu a rozvíjel vlastní řešení pro bezkontaktní platby Fitbit Pay. Není překvapením, že v nových hodinkách od Fitbitu se připravuje nasazení Google Pay a Google Asistenta. Po nedávno oznámených vylepšeních platformy Wear OS je to tak další způsob, jak se Google snaží posílit svoji pozici v oblasti nositelné elektroniky.

Fitbit Sense mají být první chytré hodinky od firmy se senzorem ECG (electrocardiogram). Mezi další klíčové funkce bude patřit měření tělesné teploty nebo určování polohy pomocí GPS. Očekává se tělo z kovu a voděodolnost, takže půjde o luxusnější model s vyšší cenou.

Fitbit Versa 3 by měl být levnější model a je u něj potvrzená podpora pro hlasové zadávání příkazů. Podpora Google Asistenta se tedy přímo nabízí. Tělo z polykarbonátu umožní snížit cenu. Fitbit Inspire 2 je novou generací jednoduššího fitness náramku a jedná se o nejlevnější z aktuálně uniklých zařízení. Na to, jak úspěšné bude spojení Googlu s Fitbitem, si budeme ještě muset počkat, ale pro obě firmy se jednalo o logický krok. Silná konkurence v segmentu nositelné elektroniky v podobě Applu, Samsungu, Xiaomi nebo Garminu jim totiž nic neodpustí.

