Firefox pro Android má funkci, kterou jste možná chtěli roky

Svět internetových prohlížečů, stejně jako třeba operačních systémů nebo třeba automobilů, je plný otázek typu “a proč ten můj neumí tohle, když ten jiný to má snad odjakživa”? Někdy za tím samozřejmě stojí nějaký licencovaný patent, jindy ale prosté přesvědčení vývojářů, že daná vychytávka asi není vůbec potřeba. To si dost možná dlouho nalhávali do kapsy autoři prohlížeče Firefox pro Android, kteří do něj roky odmítali implementovat funkci pull to refresh neboli aktualizovat / znovu načíst stránku potažením prstu.

Mnozí uživatelé mobilního Firefoxu teď asi souhlasně přikyvují a fanoušci těch ostatních možná kroutí hlavou, proč takovou funkci prohlížeč dávno neměl. Každopádně byla po letech neustálého oťukávání v jiných instancích konečně zachycena v beta verzi a snad míří už i do té ostré.

Firefox doteď v Androidu umožňuje provést aktualizaci stránky jen klepnutím na adresní řádek a opětovným potvrzením URL, nebo otevřením menu za třemi tečkami a klepnutím na symbol refresh. Toto bude rozhodně pro spoustu lidí mnohem, mnohem praktičtější.

