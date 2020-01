Paráda. YouTube aplikace přinese šikovné možnosti filtrování videí

Mobilní aplikaci videoportálu YouTube čeká jedna velmi zajímavá změna. Uživatelé dostanou do rukou šikovnou možnost filtrovat odebíraný obsah pomocí nové lišty s “tématy”. Cílem je, aby měli odběratelé volbu prohlížet si poslední přidaný obsah efektivněji a přehledněji. Doposud se zobrazovala nově přidaná videa na jedné obrazovce do jednoho souvislého “sloupce” od nejnovějšího po nejstarší. Brzy v YouTube aplikaci přibudou následující filtry obsahu, se kterými to půjde i jinak. Novinka nyní putuje nejprve do systému iOS, ale Android by měl přijít na řadu co nevidět.

Nové filtry obsahu v YouTube aplikaci

Vše (All) . Zobrazí všechna videa v tradičním seřazení od nejnovějšího po nejstarší. Jde o základní obrazovku. Pokud tedy nebudete filtry používat, na této kartě bude vše při starém.

. Zobrazí všechna videa v tradičním seřazení od nejnovějšího po nejstarší. Jde o základní obrazovku. Pokud tedy nebudete filtry používat, na této kartě bude vše při starém. Dnešní (Today) . Zobrazí videa, která byla nahrána v posledních 24 hodinách.

. Zobrazí videa, která byla nahrána v posledních 24 hodinách. Pokračovat ve sledování (Continue Watching) . Zobrazí videa, na která jste se začali dívat, ale jejichž přehrávání jste nedokončili.

. Zobrazí videa, na která jste se začali dívat, ale jejichž přehrávání jste nedokončili. Nezhlédnutá (Unwatched) . Zobrazí videa, která jste ještě neviděli.

. Zobrazí videa, která jste ještě neviděli. Živá vysílání (Live) . Zobrazí live streamy a YouTube Premiéry.

. Zobrazí live streamy a YouTube Premiéry. Příspěvky (Posts). Nezobrazí videa, ale poslední příspěvky Komunity u kanálů, které odebíráte.

Všechny položky jsme volně přeložili, mohou se pak tedy jmenovat trochu jinak. Na stránce s aktualitou můžete dát vývojářům YouTube aplikace vědět, co si o nových “tématech” myslíte. A případně si zkusit říct i o jiná.

Budou se vám tyto filtry hodit?

Zdroj: Google