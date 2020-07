Far Cry 6 vychází příští rok. Dočká se i Google Stadia

Ubisoft je bez pochyby jedním z největších partnerů Googlu, respektive streamovací služby Stadia. Včera studio vypustilo první trailer na Far Cry 6, které se mimo tradiční platformy podívá na Google Stadia a to již v první vlně.

Far Cry 6 i na Google Stadia

Během své události Ubisoft oznámil, že šestý díl Far Cry vyjde 18. února 2021 a to na PC, Google Stadia a konzole Playstation 4/5 a Xbox One/Series X. V novém Far Cry se budeme prohánět fiktivním tropickým státem Yara, který nezapře svou inspiraci Karibikem. Přímo fantastický je pak hlavní záporák. Tím není nikdo jiný než Anton Castilla, kterého zde ztvární herec Giancarlo Esposito. Toho můžeme znát například z Perníkového táty nebo Mandaloriana.

Far Cry 6 – Official Announcement Trailer | Stadia

Místní diktátor se snaží obnovit původní slávu města a vy se mu v tom v roli Daniho Rojase, partyzána který se připojí k revoluci pokusíte zabránit. První trailer vypadá opravdu povedeně a adaptace takového jména se nám osobně dosti zamlouvá. Ostatně jsme zvědaví na to, zda se budou reální herci vyskytovat ve hrách častěji. Kromě Esposita si totiž herní roli zanedlouho vyzkouší i Keanu Reeves v očekávané akci CyberPunk 2077.

Jaká je vaše oblíbená hra od Ubisoftu?

