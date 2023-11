Platit předplatné, trpět reklamy, nebo AdBlock a Vanced?

Placený Facebook je skutečností, předplatné nepatří k nejlevnějším

V posledních týdnech se opět hodně mluví o reklamách, jejich blokování a také nejrůznějších formách předplatného. Vše odstartovala Meta, která (aby splnila nařízení úředníků z Bruselu) nabídla placený tarif, díky kterému se můžete na Facebooku a Instagramu kompletně zbavit reklam.

Vzápětí se k akci odhodlal Google a začal více bojovat proti blokování reklam na YouTube. A není to překvapení, Google zkrátka je na příjmech z reklamy životně závislý. Nemálo lidí pak volí tu nejlevnější a nejpříjemnější cestu, jmenovat můžeme aplikaci YouTube Vanced a nejrůznější klony. Ale je to správně? Reklama je dnes úplně všude!

Jednoduchá a především jednoznačná odpověď neexistuje. Zkusím to vzít od konce – používat YouTube Vanced (případně ReVanced) je návykové. Nikde žádné reklamy, videa můžete mít puštěná na pozadí, nic vás to nestojí. Je to správně? Shodneme se na tom, že správné to není. Čerpáte službu zdarma, pro provozovatele jste čistou ztrátou. Neplatíte přímo ani nepřímo. Můžete namítnout, že ostatní zaplatí dost a Google by mohl být skromnější, ale…

Podobné je to v případě AdBlocku. Ano, internet bez reklam by byl mnohem hezčí, načítal by se rychleji. Ale byli byste ochotní za něj připlácet? Pokud na internetu věci pouze konzumujete, pak možná máte jasno. Obsah je zdarma, alternativ je spousta. Ale pokud patříte k tvůrcům (ať už článků, fotografií, videí nebo čehokoliv podobného) a internet je pro vás zdrojem obživy, pak se k blokování reklamy pozitivně stavět nebudete. Možnosti zpeněžení obsahu nejsou neomezené. Pokud za sebou máte silného partnera nebo jsou pro vás tyto aktivity jen koníčkem, je situace jiná.

Osobně se mi hodně líbí možnost předplatného, rozumný pravidelný poplatek je fajn. Ale definice slova rozumný je záludná… Deset dolarů měsíčně za Facebook bez reklam mi například nedává žádný smysl. Za tuto cenu si člověk pořídí například předplatné Netflixu, které poslouží podstatně více. V naší zemi se u některých webů objevuje možnost placení měsíčního poplatku výměnou za absenci reklam, navíc tímto způsobem podpoříte své oblíbené autory. Pokud je částka nastavená vhodně, dává mi tento přístup smysl. Pořád tím ale vyřešíte pouze jedno médium… Zaplatit jeden poplatek, mít celý internet bez reklam a přitom vědět, že podporujete autory projektů, které skutečně navštěvujete, to nezní špatně. Ale je to nereálné a navíc si neumím představit částku, která by nám za takové předplatné byla účtována.

Myslím si, že na současné situaci se nic nezmění ještě dlouhá léta. Internet a reklama k sobě neodmyslitelně patří… Zájmy jednotlivých skupin na internetu se nikdy nebudou protínat. A konkrétně v oblasti reklamy a peněz to snad ani není možné. Na jedné straně budou uživatelé, kteří chtějí platit co nejméně (dobře, kteří nechtějí platit ideálně nic), ale přitom mít k dispozici spoustu kvalitního obsahu. A na straně druhé společnosti či jednotlivci, kteří naopak chtějí vydělat a ideálně co nejvíce. Nad podobou rozumného kompromisu se tyhle skupiny nikdy neshodou. A já mám pro obě skupiny pochopení…

Drobná poznámka na odlehčení – z mně neznámého důvodu na spoustě stránek vidím reklamy na spodní prádlo. Po nějakém čase jsem usoudil, že internet zaplněný reklamou vlastně nemusí nutně vypadat špatně. Naopak na podvodné reklamy na zázračné zbohatnutí jsem alergický.

Jakou cestu jste si vybrali?

