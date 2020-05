Nejen tmavý režim. Facebook aplikace bude hrát i pestrými barvami

Také čekáte na spuštění tmavého režimu v mobilní aplikaci Facebook? Skoro všechny ostatní nástroje od stejnojmenné firmy ho mají, ale hlavní nástroj zatím ne. Vývojáři a grafici si evidentně dávají velmi záležet. Jedním z důvodů může být to, že v nové verzi aplikace bude nejen úplně nový design obsahující světlý i tmavý režim, ale také prostor s mnohem pestřejší paletou barev. Softwarová inženýrka Jane Manchun Wong, která už má na kontě pěknou řádku podobných objevů, našla ve Facebook aplikaci pro Android testovanou funkci pro barevné uživatelské profily. Je to už několik dní, kdy objevila přebarvování stránky podle profilové fotografie. Tehdy nebyl výsledek moc uspokojující a evidentně se nelíbil ani vývojářům (první fotka).

Po pár dnech došlo ke změně a nyní se testuje adaptace pozadí na fotku úvodní. Zbarvení navíc není úplně přesně podle obrázku a aplikace používá nejbližší podobnou barvu z nějakého předdefinovaného vzorníku. A hned to vypadá o poznání lépe (druhá fotka). Dá se předpokládat, že různé barevné profily by se mohly v aplikaci Facebook skutečně objevit. Možná už brzy a to současně s uvedením nového designu s tmavým režimem.

Před grafiky je ale asi ještě nějaká práce. Nabízí se třeba vyladění postupných (gradientních) barevných přechodů nebo vytvoření silnějších rámečků kolem nevýrazných prvků. Za nás jde nicméně o zajímavou myšlenku a rozhodně to má potenciál být hezké. Samozřejmě je to ale o subjektivních preferencích. Pokud se chcete podívat, jak taková adaptace pozadí na určitý obrázek vypadá, podívejte se třeba na stránky záznamů na serveru Mixcloud.

Zamlouvá se vám možnost takového přebarvování profilů?

Zdroj: pharena