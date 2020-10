Exynos procesory mají prý opravdu překonat Snapdragony. Tady je důvod

Před pár týdny jsme psali o tom, že se máme podle uniklých informací a výsledků z benchmarků připravit na to, že by mohly jihokorejské čipsety Samsung Exynos výkonově překonávat procesory Snapdragon od americké firmy Qualcomm. I když se to možná nemusí povést hned u série Galaxy S21, máme se prý těšit na obrat v dalších letech. Velký podíl na tom má mít firma AMD, se kterou Smasung navázal spolupráci. Její grafické čipy chce do Exynosů dávat namísto současných Mali jednotek, což má způsobit velký skok ve výkonu. Spekulace ukazují na to, že lepší než budoucí Snapdragon procesor v roce 2022 bude připravovaný Exynos 9925. Vyrobený 5nm technologií a právě s AMD GPU.

O porovnávání těchto dvou značek a sérií už toho bylo napsáno opravdu hodně. Spoustě zákazníkům stále leží v žaludku, že Samsung dává do svých telefonů pro trh v USA a Číně papírově silnější Snapdragony. A pro zbytek světa včetně Evropy čipy Exynos. Protože bylo několikrát prokázáno, že jihokorejské procesory jsou opravdu o něco slabší či méně úsporné a efektivní při chlazení. Nyní stále sílí odvážná tvrzení, že v tomto ohledu dojde k převratu sil. Jestli bude Exynos 9925 lepší než jeho budoucí Snapdragon protivník, bude to největší měrou zásluhou spojenectví mezi Samsungem a AMD. To bylo podepsáno v roce 2019.

Jak moc věříte, že se toto Samsungu povede?

Zdroj: pharena