Extrémně rychlé nabíjení můžeme vidět hlavně u telefonů čínských značek. Už je poměrně běžně, že u dražších telefonů existuje 65W nabíjení. Telefony západních značek jsou v tomhle ohledu spíše konzervativní. Samsung také nepatří mezi společnosti, které by se hnaly za tím nejrychlejším nabíjením. Brzy se to však může změnit. Již v září minulého roku byla certifikovaná nabíječka Samsung EP-TA865, která nabídne 65W nabíjení. Pár dní před představením řady Galaxy S21 se objevily na internetu snímky této nabíječky. Značí to snad, že nové telefony od Samsungu budou podporovat značně rychlejší nabíjení, než zbylé Samsung modely?

Extrémně rychlé nabíjení od Samsungu se vyrovná čínským značkám

Někteří si ještě pamatují, že před rokem představený Galaxy S20 Ultra měl 45W nabíjení. Očekávalo se tak, že i další vlajkové modely Samsung budou mít takto rychlé nabíjení. Korejská společnost se však u dalších modelů využívat pouze 25W nabíjení, a to včetně Galaxy Note 20 Ultra nebo Galaxy Z Fold 2. Pokud jde o Galaxy S21, tak spekulace hovoří o tom, že základní a Plus verze bude mít nadále 25W nabíjení, ale u Galaxy S21 Ultra bychom měli vidět 45W nabíjení.

To však stále znamená, že 65W nabíječka je příliš silná pro Galaxy S21 a jejího představení se tento týden nedočkáme. Je tak dost možné, že takto extrémně rychlé nabíjení si Samsung schovává pro Galaxy Note 21 Ultra, ostatně na marketingových materiálech by nárůst o 40 W vypadal dobře. Další možností je to, že nabíječka bude k tabletům řady Galaxy Tab S8, jejichž představení se pomalu přibližuje. Není vyloučeno ani to, že se jedná o nabíječku k Samsung notebookům, které se v Česku neprodávají, ale v zahraničí jsou poměrně rozšířené.

Využíváte na svém telefonu podobně rychlé nabíjení?

Zdroj: gsmarena.com,letsgodigital.org