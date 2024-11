Evropská komise zahájila vyšetřování americké společnosti Corning

Podezřívá ji, že provozovala monopolní praktiky

Prý nutila odběratele k výhradním smlouvám a omezovala konkurenci

Evropská komise zahájila formální vyšetřování, jehož cílem je posoudit, zda společnost Corning nemohla zneužít svého dominantního postavení na světovém trhu se speciální typem ochranného skla. Komise se obává, že společnost Corning mohla narušit hospodářskou soutěž tím, že uzavřela dohody o výhradních dodávkách narušující hospodářskou soutěž s výrobci mobilních telefonů (výrobci originálního vybavení nebo “OEM”) a se společnostmi, které zpracovávají surové sklo.

Dohody, které společnost Corning uzavřela s výrobci OEM a výrobci konečných úprav, mohly vyloučit konkurenční výrobce skla z velkých segmentů trhu. Tím by omezily výběr pro zákazníky, zvýšily ceny a potlačily inovace na úkor spotřebitelů na celém světě. Pokud se prokáže, že vyšetřované jednání může porušovat pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, která zakazují zneužití dominantního postavení (článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (“SFEU”)).

Evropská komise

Zdá se, že společnost Corning ve svých dohodách s výrobci OEM v oblasti mobilních telefonů zahrnula:

Výhradní povinnosti týkající se získávání zdrojů , které vyžadují, aby výrobci OEM odebírali veškerou nebo téměř veškerou poptávku po skle Alkali-AS od společnosti Corning.

, které vyžadují, aby výrobci OEM odebírali veškerou nebo téměř veškerou poptávku po skle Alkali-AS od společnosti Corning. Slevy za výlučný odběr poskytující slevy výrobcům zařízení za podmínky, že splní povinnosti výhradního dodavatele.

poskytující slevy výrobcům zařízení za podmínky, že splní povinnosti výhradního dodavatele. “Anglické doložky”, které zavazují výrobce zařízení k tomu, aby společnosti Corning podávali zprávy o konkurenčních nabídkách. Umožňují výrobcům zařízení přijmout tuto nabídku pouze v případě, že společnost Corning cenu nedorovná.

Corning Gorilla glass

Kromě toho se zdá, že společnost Corning ve svých dohodách se zpracovateli surového skla zahrnula:

Výhradní nákupní závazky , které je zavazují k nákupu veškerého nebo téměř veškerého množství skla Alkali-AS Glass nebo významného podtypu skla Alkali-AS Glass od společnosti Corning.

, které je zavazují k nákupu veškerého nebo téměř veškerého množství skla Alkali-AS Glass nebo významného podtypu skla Alkali-AS Glass od společnosti Corning. Žádné doložky o zpochybnění, které by bránily finišerům napadnout patenty společnosti Corning.

V této fázi se jedná o zahájení vyšetřování. Výsledek není možné předjímat, ale i samotné vyšetřování je pro každou společnost nepříjemné. Pokud by se prokázalo, že společnost Corning skutečně provozovala monopolní praktiky, mohlo by to mít za následek významnou pokutu. Hlavně ale by se otevřely dveře alternativním výrobcům ochranných skel.

Zdroj: European Comission