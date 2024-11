Kanada zakázala společnosti ByteDance veškeré operace na svém území

Firma, pod niž spadá platforma TikTok, je prý bezpečnostním rizikem

Samotná aplikace ale ban nedostala

Kanadská vláda rozhodla, že čínská společnost ByteDance musí ukončit všechny své operace na území tohoto státu. Bezpečnostní služby a experti na národní bezpečnost ji totiž po důkladné kontrole a prověření jejích aktivit označily za bezpečnostní riziko. ByteDance, pod niž spadá populární platforma TikTok, tak bude muset vyklidit pole působnosti. Nicméně, samotnou aplikaci Kanada nezakázala.

Uživatelé TikToku si proto mohou prozatím oddechnout. Nejen, že aplikace bude i nadále bez jakýchkoliv omezení fungovat, ale navíc ji lze i dál stahovat, nahrávat na ni videa nebo je komentovat.

To je velký rozdíl oproti USA, kde se vláda na ByteDance dívá velmi podobně a už dlouho se snaží TikTok zcela zakázat. V současné době tomu brání akorát soudní spory. A co se týká Evropy, tak tady sice k zákazu nedošlo, ale už v létě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že je nebezpečný.

Co se týká současného kanadského rozhodnutí, tak to znamená akorát to, že společnost ByteDance musí vyklidit veškeré využívané prostory na území Kanady. Firma se ale hodlá bránit soudní cestou.

Zdroj: Android Authority, Bloomberg