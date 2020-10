EU chce zakázat bloatware v telefonech. Je to dobře?

Objevili jste někdy ve vašem novém telefonu spoustu aplikací, které do něj přidal výrobce nebo operátor, ale vám jsou k ničemu? Pak jste se také setkali s nešvarem, kterému si říká bloatware. Nový návrh Evropské Unie chce s těmito praktikami skoncovat. Co přesně EU navrhuje a jak to ovlivní trh s telefony?

Snaha výrobců elektroniky vydělat více peněz už dávno nekončí u ceny za kterou vám nové zařízení prodají. Šikovní obchodníci již před mnoha lety přišli na to, že softwarové firmy rády zaplatí za to, aby na nový počítač nebo telefon výrobce předinstaloval například jejich antivirový balíček. Takový software pak uživatele bombarduje nabídkami na zakoupení plné verze nebo předplatného. Nekalá praxe ze světa PC se již dávno stala běžnou i ve světě chytrých telefonů s Androidem. Běžný uživatel tak často na svém zařízení musí trpět přítomnost softwaru, který zabírá místo v paměti, zvyšuje spotřebu baterie nebo dokonce navyšuje spotřebu dat.

Co je to bloatware? Jako bloatware označujeme nevyžádaný software, který do svých zařízení už z výroby instalují výrobci nebo mobilní operátoři. Často se jedná o různé demoverze, které pak nabízí nákup licence nebo sbírají osobní data. Tento typ softwaru je často obtížné nebo úplně nemožné ze zařízení odebrat.

Zákeřnost bloatware bývá právě v tom, že jej z telefonu nelze odinstalovat běžným způsobem. Právě povinou možnost odinstalovat nevyžádaný software teď plánuje u výrobců vynutit EU. Nová pravidla pro nakládání s bloatware mají být součástí připravovaného balíku Digital Services Act. Pokud dnes chcete mít jistotu, že se bloatwaru vyhnete tak je nejjistější volbou řada Google Pixel nebo telefony se systémem Android One.

Co si myslíte o regulaci technologického světa?

Zdroj: phonearena