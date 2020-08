eRouška chystá upgrade, verze 2.0 využije protokol Applu a Googlu

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v průběhu koronavirové krize spustilo projekt Chytrá karanténa, jehož smyslem bylo zabránit či zpomalit šíření onemocnění COVID-19. Součástí systému Chytré karantény je mimo jiné i aplikace eRouška. Ta by se v první polovině září měla dočkat nové verze – eRouška 2.0.

eRouška - part of smart quarantine Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Aplikace eRouška 1.0 je výsledkem dobrovolnického vývoje iniciativy Covid19CZ. Druhá verze je již spravována Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, přičemž ve vývojářském týmu stále zůstává několik původních dobrovolníků. Upgrade slibuje vyšší ochranu osobních údajů i soukromí, bezproblémové fungování ná iOS a informační servis k situaci kolem COVID-19. Díky protokolu (API) vyvinutém Applem a Googlem navíc nabídne možnost komunikace s dalšími trasovacími aplikacemi v rámci EU.

eRouška 2.0 by tak měla přinést větší komfort používání a více bezpečnostních prvků. Uživatelé se v případě ohrožení nákazou nedozvídají nic o identitě nemocného, ani čase a místě setkání. Aplikace je pouze prostřednictvím notifikace upozorní na to, že přišli s nákazou do styku. Bližší informace o fungování nové verze eRoušky by mělo v průběhu následujícího týdne zveřejnit ministerstvo zdravotnictví.

Myslíte, že eRouška 2.0 zaznamená větší úspěch než její předchozí verze?

