Tečka nefunguje a ukazuje chybně červený certifikát? Tady je řešení

Aplikace Tečka nefunguje, zbláznila se, certifikáty jsou falešně neplatné a je v tom strašný chaos. Uááá! Takové dojmy od pondělního rána měly a stále mají spousty uživatelů tohoto mobilního pomocníka, který má za úkol zjednodušovat život těm, kteří chtějí mít veškeré potřebné informace o bezinfekčnosti (pomiňme teď fakt, že i očkovaný může vir přenášet) v mobilu. Se změnami ve vládních nařízeních a kvůli zásahu do fungování aplikace ale Tečka velké množství lidí “vypekla” výstražnou červenou barvou u jinak běžně platného certifikátu. A to často v těch nejnevhodnějších chvílích.

TEČKA. Pokud vám při otevření bude Tečka ukazovat všechno červeně, klikněte dole na žlutý pruh a pak klikněte na tlačítko aktualizovat. Je to tím, že jsme aktualizovali všechny systémy a aplikace tak, aby se validovaly důležité parametry podle toho, jak od dneška platí. Děkujeme. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) November 22, 2021

Pokud nyní aplikaci otevřete a potvrzení o očkování, testu či prodělání covidu máte falešně neplatný, máte podle oficiálních rad ministerstva a autorů Tečky klepnout do spodního menu a “Aktualizovat parametry”. Ty jsou prý po velké vlně zavedených změn trochu zmatené a pokud nechcete čekat, až se načtou samy, máte to provést manuálně přes zmíněné tlačítko. Problém ale je, že během celého dne i tato metoda vykazuje chyby a také kompletní nefunkčnost, takže to chce pevné nervy. Pruh ani není žlutý, jak je zmíněno, ale kvůli chybě červený.

TEČKA. V souvislosti se změnami, stále řešíme výkonností problémy serverové platformy, které mají vliv na aktualizaci platnosti certifikátů. Prosíme o trpělivost 🙏 Až to vyřešíme, tak bude stačit v aplikaci Tečka jen aktualizovat parametry. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) November 22, 2021

V době vydání tohoto článku (cca 18:00) i v mé aplikaci hlásí parametry aktuálnost k času 14:53 a na další výzvy o update Tečka nereaguje. Jestli vás nyní napadlo, že by bylo vhodné si certifikát stáhnout a vytisknout či nahrát do mobilu v PDF, přemýšlíte správně. Jenže také stejně jako spousta dalších lidí, takže je i webová stránka s certifikáty střídavě přetížená. Pokud teda chcete večer vyrazit do restaurace, klubu nebo kina, přejeme hodně štěstí.

Jak běží Tečka u vás?