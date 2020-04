Jen běží na pozadí. Případný export je na vás

“Aby mohla plošná karanténa skončit co nejdříve, musí být každý z nás schopen co nejrychleji a nejpřesněji předat seznam osob, se kterými se setkal v posledních dnech před odhalením nákazy. Aplikace eRouška výrazně ulehčí a extrémně zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem. S naprosto minimálním dopadem na soukromí uživatele. Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá. Tento přístup neeviduje vaši polohu a není ve světě ojedinělý. Jeho využití již úspěšně běží v zemích jako Singapur nebo Jižní Korea. A připravuje se na Slovensku a v zemích západní Evropy (Švýcarsko, Francie, …). Žádáme každého, kdo má vhodný telefon, aby nám s pomocí aplikace eRouška pomohl v boji proti koronaviru,” apeluje jeden z autorů Vojtěch Komenda.

Uživatel tak prakticky nechá běžet aplikaci na pozadí a ona se stará o evidenci. Jakmile by bylo potřeba ji vytáhnout z telefonu, uživatel má možnost (ne povinnost) případné záznamy poslat hygienikům. Vzhledem k tomu, že tento nástroj funguje za pomocí Bluetooth, bude mnohem méně náročný na spotřebu energie než zmíněné řešení v aplikaci Mapy.cz. To byl jeden z negativních aspektů, na které si uživatelé stěžovali. Kolem používání aplikace eRouška je pochopitelně hodně oprávněných dotazů. Odpovědi na ty nejčastější najdete na webu projektu. My ji každopádně doporučujeme používat.

Zdroj: eRouška.cz