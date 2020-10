Ministerstvo nabádá SMSkami k instalaci eRoušky. Jaká je vaše reakce?

Ministerstvo zdravotnictví ČR a hlavní hygienička Jarmila Rážová rozeslali v několika uplynulých hodinách prostřednictvím operátorů obyvatelům České republiky důležitou zprávu. Totiž výzvu, aby si majitelé chytrých telefonů nainstalovali aplikaci eRouška. Ta pomáhá informovat uživatele o tom, zda nepřišli do styku s osobou nakaženou koronavirem. Současně lidem poskytuje opačnou možnost po pozitivním nálezu nahrát do nástroje unikátní kód, který upozorní ostatní o možném kontaktu. Proč taková SMS kvůli aplikaci eRouška přišla?

Počet nakažených lidí v ČR rapidně roste a ministerstvo, vývojáři i velká část veřejnosti vkládá do této české aplikace naděje. Jednoduchým chytrým řešením se má docílit toho, aby byli lidé co nejrychleji informováni o tom, že mohli virus někde chytit. V cestě stojí či stálo několik nepříjemných překážek, které snižují efektivitu celého projektu. Tou první je, že fyzické testování většinou probíhá až po nástupu příznaků, což může být i několik dní po nakažení. Také není vždy úplně jednoduché test provést ihned, což také může znamenat několikadenní zpoždění.

Popsané překážky jsou pochopitelně vodou na mlýn těm, kteří aplikaci kritizují a zpochybňují její účel. Na straně eRoušky je ale vše dobře zařízeno. Pokud k testu dojde, je následně aplikace velmi efektivní. Jakmile laboratoř zapíše výsledek do evidence, okamžitě dochází k propsání do dalšího systému a k automatickému odeslání SMS s kódem pro aplikaci eRouška nakaženému člověku. Doba mezi zhotovením testu a případným vložením této informace do aplikace je tedy nyní velmi krátká. Jenže…

eRouška - Part of Smart Quarantine Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Uživatelů musí být víc. Mnohem víc

Problém je v tom, že aplikaci zatím používá málo lidí. V době zhotovení tohoto článku je to cca 860 tisíc majitelů chytrých telefonů. S takovým (ne)pokrytím je samozřejmě složité pracovat, pokud bychom chtěli chránit celou zemi. SMS od ministerstva nicméně pomohla, aplikaci eRouška si během 13. října stáhlo cca 180 tisíc lidí. Snad bude trend nadále pokračovat. EDIT: V noci byl pokořen jeden milion instalací. Za nás určitě instalaci tohoto pomocníka doporučujeme.

Počet stažení a odeslaných notifikací a SMS skrze aplikaci eRouška

Rozumné důvody, proč aplikaci ignorovat, nás nenapadají. V redakci ji máme všichni nainstalovanou a bereme to i jako testování. Můžeme potvrdit, že instalace zabere pár sekund, s ohledem na princip fungování nemáme obavu o narušení soukromí a neustále zapnuté Bluetooth “žere” baterii opravdu jen minimálně. Něco, o čem vlastně ani nevíme, že v telefonu běží, může pomoci nám, našim blízkým i cizím lidem.

Jak se stavíte k aplikaci eRouška?

Zdroje grafů: Datawrapper 1, 2, 3