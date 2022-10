Komerční článek

Kromě zajímavých funkcí přichází nová generace smartphonů HUAWEI se zcela novým operačním systémem EMUI 13. Ten svým uživatelům poskytne rychlejší výkon, intuitivní uživatelské prostředí a možnost plynulého propojení s dalšími zařízeními. Nezapomnělo se ani na důležitost ochrany soukromí , proto HUAWEI přináší vylepšené zabezpečení, které ze smartphonů dělá nadmíru spolehlivá zařízení.

Udělejte si pořádek ve svých aplikacích

Skrze EMUI 13 mohou uživatelé pracovat s jednou domovskou obrazovkou, na které uvidí veškeré informace. Obrazovku si mohou nastavit přesně podle svých představ a mít po ruce funkce, které nejčastěji využívají.

S novou funkcí widget uživatelé mohou jednoduše nahlížet do aplikací bez nutnosti jejich otevření. Přejetím některých ikon mohou uživatelé generovat widget pro aplikace a následně si je připnout na domovskou obrazovku, nebo vybrat přímo lokaci, kam je naopak ukryjí. Už se nestane, že by se uživatel v množství widgetů ztrácel. EMUI 13 nabízí možnosti poskládat widgety skrze Card Folder funkci, přinášející chytré a jednoduché cesty k jejich organizaci. Ať už si widgety nakombinuje uživatel jakkoli, HUAWEI nabízí možnost mít na domovské obrazovce pořádek jako nikdy předtím.

Pro ještě lepší organizaci EMUI 13 poskytuje vylepšenou funkci The Smart Folders, kdy je možnost výběru z vice velikostí. K předchozím možnostem 1:2, 2:2 a 4:4 nově také nabízí úpravu velikosti na 1:2, 2:4 a další. Pokud uživatelé změní velikost svých složek, množství zobrazených aplikací se změní automaticky pro co nejpříjemnější zážitek při používání domovské obrazovky.

Propojte všechna svá zařízení

EMUI 13 operační systém umožňuje propojit až 10 vašich zařízení a vytvořit unikátní ekosystém. Jak to funguje? Jednoduše stačí pouhým přetažením ikony libovolného zařízení na ikonu smartphonu tato dvě zařízení propojit. Následně si uživatelé mohou například prohlížet svůj laptop ve svém telefonu. Nový operační systém také nabízí Multi-Screen Collaboration funkci, která podporuje otevření více oken, což umožňuje optimální zážitek ze dvou oken s možností multitaskingu.

Další funkce podporující rozšířenou konektivitu je SuperHub. Ten přináší inovativní možnosti přenosu souborů. Uživatelé jednoduše dlouze podrží jakékoli obrázky, videa a soubory a přetáhnout je do SuperHub okna, kde se dočasně uloží. Následně je z okna této aplikace stačí přetáhnout do složky na jakémkoli jiném zařízení. Ovládání, nahlížení a sdílení souborů není to jediné, co EMUI 13 v této oblasti přináší. Další možnosti spolupráce je například Share Audio a Multi-Cam Mode, což umožňuje připojit dvoje FreeBuds Pro 2 současně a sdílet zvuk mezi nimi.

Dosud největší úložný prostor se SuperStorage

EMUI 13 poskytuje uživatelům funkci SuperStorage, první technologii komprese hyperprostorového úložiště, která uživatelům rozšiřuje úložný prostor. Dále pomáhá se správou uloženého obsahu a maximalizuje úložný prostor. Prostřednictvím funkce SuperStorage jsou duplicitní soubory automaticky detekovány a označeny. Jedná se o fotografie odeslané z různých chatovacích platforem, nebo stejné soubory uložené či stažené několikrát po sobě. Díky označení se uživatel může rozhodnout komprimovat duplicitní soubory pomocí aplikace HUAWEI Optimiser.

SuperStorage také identifikuje aplikace, které nebyly dlouho používány a nabízí jejich kompresi tak, aby zbytečně nezabíraly místo v reálném čase. Toto opatření zjednodušuje a zefektivňuje běžné používání.

Ještě větší soukromí a zabezpečení

Bezpečnost sítě a ochrana soukromí je pro HUAWEI hlavní prioritou. Se zavedením operačního systému EMUI 13 přichází transparentnější a kontrolovatelnější přístup k oprávněním aplikací a jednodušší ochrana uživatelských dat je mnohem jednodušší a bezpečnější. Funkce Privacy Center poskytuje uživatelům obecný řídicí panel pro zobrazení veškerého chování aplikací. Neustále je vynucována proaktivní ochrana soukromí poskytující návrhy proti těmto rizikovým aplikacím. Pokud telefon zjistí, že aplikace používá nepřiměřené oprávnění, Privacy Center doporučí uživateli, aby upravil, případně zrušil, oprávnění.

Privacy Center poskytuje celkovou bezpečnost zařízení. Umožňuje kdykoli zkontrolovat jeho aktuální bezpečnostní situaci. Patří mezi ně funkce jako App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device a další. Security Center aktivně identifikuje problémy a reakce na různé situace. Poté Centrum zabezpečení poskytne vhodné doporučení pro ochranu zařízení.

EMUI 13 také myslí na ochranu soukromí snímků, která pomáhá vymazat citlivé informace z fotografií při sdílení. To zajišťuje, že informace, jako je poloha, model zařízení a časy fotografování nebudou náhodně šířeny.

Užijte si EMUI 13 na novém Mate 50 Pro

EMUI 13 je naprostou novinkou, která přináší řadu inovativních vylepšení pro nejnovější vlajkovou loď Mate 50 Pro. Ten se může jako první telefon na světě pochlubit fyzickou desetistupňovou clonou, a také prémiovým designem a nadstandardním výkonem. Kromě Mate 50 Pro přinesl HUAWEI na český trh také řadu nova 10 s mnoha inovativními technologiemi. Telefony jsou vybaveny hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx, 60 Mpx předním duálním fotoaparátem, schopností 100 W nabíjení SuperCharge a technologií Touch Turbo 2.0, s kterou si díky skvělé kvalitě zvuku a stereofonnímu systému dvou reproduktorů vychutnáte naprosté audiovizuální pohlcení. Chytrý telefon nova 10 lze sehnat již za 13 999 Kč a nova 10 Pro za 17 999 Kč. V rámci limitované akce k nim zákazníci získají prémiová sluchátka FreeBuds Pro 2 zcela zdarma.

