5 šikovných tipů pro efektivnější používání aplikace Signal

Zapněte si režim s mizejícími zprávami. Pro nově vytvářené konverzace můžete zapnout předvolbu, která bude rovnou počítat s mazáním odeslaných zpráv. A to po čase, který si vyberete. Můžete volit z předdefinovaných hodnot od 30 sekund po 4 týdny, nebo nastavit vlastní čas. Mrkněte do Soukromí v Nastavení.

Dejte Signalu zámek obrazovky. Aplikaci můžete vybavit pokročilými způsoby zamčení, které jsou v systému nastavené i pro otevírání celého telefonu. Zadávání PINu tak lze nahradit například odemykáním otiskem prstu. A Signal se dá následně manuálně zamykat z rozbalovací roletky. Zámek také najdete v Soukromí.

Nechejte si posílat opakovaná upozornění. Může se celkem běžně stát, že vám unikne upozornění o tom, že vám někdo napsal nebo zavolal. V menu Upozornění najdete položku Opakovat upozornění, u které si můžete nastavit až desetinásobné odeslání promeškané notifikace.

Zálohujte si zprávy do úložiště. Pokud byste aplikaci Signal z mobilu odinstalovali a později si její používání zase rozmysleli, určitě se hodí mít (samozřejmě šifrovanou) zálohu konverzací přímo v mobilu. Zapnout ji můžete v menu Konverzace pod položkou Zálohy. Máte nový mobil a chcete přenést Signal účet i se zprávami do něj? Tak to musíte postupovat jinak.

