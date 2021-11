5 tipů pro efektivnější komunikaci přes Messenger: Znáte je?

Když zrovna nepadá společně s Facebookem nebo nedělá různé psí kusy vinou nestability či chyb při úpravách, komunikátor Messenger po právu patří mezi nejpopulárnější aplikace na světě. Nebo minimálně mezi ty nejpoužívanější. I když je mnohými uživateli historicky vnímán jen jako “chat přes Facebook”, v dnešní době toho umí o dost víc než jen běžné posílání a čtení zpráv.

Některým lidem je neustálé přidávání dalších funkcí a tím i zvětšování aplikace proti srsti a sáhnou raději po Lite verzi, čemuž se vlastně ani trochu nedivíme. My si nyní nicméně ukážeme 5 tipů, které jsou schopné udělat i z klasického Messengeru efektivnější nástroj pro celkem obyčejnou práci se zprávami. Schválně, jestli je znáte úplně všechny…

5 tipů pro efektivnější používání aplikace Messenger

Otevírání odkazů ve výchozím prohlížeči. Když v okně chatu kliknete ve zprávě na webový odkaz, Messenger jej v rámci svého základního nastavení otevře ve svém vlastním okně. Pokud si tímto způsobem chcete třeba jen přečíst článek nebo prohlédnout galerii, není to problém. Ale když vede link na místo, kde byste se například rádi automaticky přihlásili nebo uložili stránku do záložek, tak to vám toto prostředí nedovolí. Proto je vhodné přinutit Messenger otevírat odkazy ve výchozím prohlížeči. Dá se to provést v menu (profilová fotografie vlevo nahoře) přes nabídku Fotky a média a přepínač Otevírat odkazy ve výchozím prohlížeči.

Úspora dat přes nenačítání médií. Jestli vám přijde, že Messenger zbytečně čerpá velké množství dat kvůli stahování příchozích médií, můžete toto automatické načítání přepnout na manuální. To znamená, že načtení (stažení) každé vizuální přílohy musíte klepnutím potvrdit. Podobně to dělá také WhatsApp. Mrkněte do nastavení a hledejte položku Úspora dat.

Mizející režim. V online komunikaci existují situace, kdy je minimálně pro jednu stranu vhodné, aby odeslaný obsah nezanechal digitální stopu. V tomto případě máme na mysli zprávy v okně aplikace. I Messenger nedávno zavedl tzv. Mizející režim, ve kterém zprávy zůstanou viditelné pouze do chvíle, než příjemce zavře okno aplikace. Aktivace se dá v chatu jednoduše provést tažením prstem směrem nahoru, případně přepínačem v menu. Šikovné je, že když se někdo z účastníků rozhodne udělat snímek obrazovky, druhá strana se to dozví.

Ukládání pořízených fotek. Stejně jako Instagram má i Messenger ve svém základním nastavení, že fotografie pořízené přímo přes aplikaci (tedy ne ty, které vybíráte v galerii z již existujících) se po odeslání hned mažou. To je občas trochu mrzuté, když si například usmyslíte, že by se daný snímek hodil uložený v původní kvalitě. Můžete se tomu vyhnout, když půjdete do nastavení a v nabídce Fotky a média zapnete možnost Po pořízení uložit.

Utajení přítomnosti. Chcete být připojení na Messengeru, ale zároveň nechcete, aby o tom věděli ostatní? Ať už pro to máte jakýkoli důvod, známá zelená tečka u profilové fotografie značící online stav se dá snadno vypnout. Stačí v nastavení vypnout položku Aktivní stav. Jen mějte na paměti, že se tím připravíte o sledování stavu u ostatních a toto nastavení je potřeba případně manuálně provést na všech zařízeních, kde stav nechcete sdílet.

Novinky v Messengeru přibývají poměrně rychle. Mrkněte na naše ostatní návody či zprávičky, které se mu věnují.

Tak které tyto funkce jste už znali?