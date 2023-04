Včera oznámilo studio EA velkou změnu ve své dlouholeté sérii FIFA. Právě pod tímto názvem vyšlo několik desítek titulů. Studio se však nedohodlo s fotbalovou asociací FIFA na podmínkách a tak po téměř třiceti letech ukončují spolupráci. To samozřejmě neznamená, že bychom o jednu z nejlepších, ne-li tu vůbec nejlepší fotbalovou hru přišli. Studio totiž oficiálně představilo novou identitu.

Je jasné, že aktuální FIFA 23 je posledním ročníkem s tímto názvem a v červenci se nám plně odhalí nová fotbalová hra nesoucí podtitul EA Sports FC. Na první dobrou zní tento název poměrně krkolomně a spíše bychom si mysleli, že se lidé z Electronic Arts rozhodli založit skutečný fotbalový klub. Něco jednoduššího, jako třeba EA Football by nám v hlavě utkvělo o něco jednodušeji, ale snad marketingový tým ví, co dělá. V krátkém teaseru můžeme nahlédnout i na nové logo.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp

We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023