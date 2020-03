Největší herní konference E3 2020 zrušena. Viníkem je koronavirus

Máme tu další oběť nebezpečného koronaviru, neboli Covid-19. Kromě toho, že byla zrušena největší výstava mobilních telefonů MWC 2020 oznámil dnes Apple, že ruší svou Keynote, kde měl představit iPhone 9. A přidává se další. Letošní ročník největší herní výstavy na světě E3 2020 byl oficiálně zrušen.

Pořadatel této události Entertainment Software Association (ESA) uvádí, že výstava, která se měla konat v Los Angels od 9. do 11. června bude kvůli obavám z koronaviru zrušena. Společnost zatím neuvedla, zda bude E3 zrušena úplně, proběhne online nebo bude přesunuta na jiné datum. To se má vyřešit během následujících týdnů.

Tato událost poprvé proběhla v roce 1995 a od té doby se konala každý rok. Letos by to tedy byl vůbec první ročník, kdy by se konference nekonala. Kromě toho, že na ní vystupují obří herní giganti jako Ubisoft, Electronic Arts či Blizzard se zde v posledních letech hlásí o slovo také mobilní hry. Minulý rok jsme zde viděli například Command & Conquer: Rivals, The Elder Scrolls: Blades či Elite Squad Toma Clancyho.

Těšili jste se na E3 2020?