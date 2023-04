Dying Light je survival zombie akce z roku 2015

Enhanced Edition obsahuje všechna vylepšení

Epic Games nyní hru rozdávají až do 13. dubna zdarma

V roce 2015 vydala společnost Techland první díl zombie akce Dying Light, která byla a dodnes je svým způsobem jedinečná. Navíc až do roku 2022 nás vývojáři krmili novým obsahem a vyšla kompletně nová edice Dying Light Enhanced Edition, která sklidila v recenzích velký úspěch. Právě tu si můžete od včerejšího dne stáhnout zdarma.

Pokud vám tedy z jakéhokoliv důvodu původní titul vyšel a rovnou jste skočili po druhém dílu, který vyšel v únoru 2022, můžete si jej do své knihovny přidat zdarma. Rozšířená edice obsahuje kromě základní hry také datadisk The Following a Season Pass. Hru rozdává Epic Games Store, takže se v něm stačí zaregistrovat a následně si hru stáhnout a to až do 13. dubna.

Should You Buy Dying Light In 2022? (Review)

Hra je již staršího data a není nijak zvlášť náročná na hardware. Potřebujete minimálně Intel Core i5-2500/AMD FX-8320, 4 GB RAM a grafickou kartu GTX 560/Radeon HD 6870. Většina komponentů je z roku 2011, takže pokud máte nějaký novější stroj, je velká šance, že si hru zahrajete plynule a na vysoké detaily.

Vyzkoušíte hru Dying Light?

Zdroj: pcgamer