Dvojitě skládací notebook? Tenhle Samsung patent chceme na trhu

V době, když už svět velmi úspěšně dobývají mobilní telefony s flexibilními obrazovkami, je logické se ptát, kam se konstrukční vývoj posune dál. Tato otázka už samozřejmě velmi silně rezonuje i u nás na webu, zejména ve zprávičkách o různých (více či méně šílených) patentech. Tato není výjimkou. Následující zaregistrovaný nápad pochází od společnosti Samsung, která je v oblasti ohebných telefonů nezpochybnitelným lídrem. Tentokrát je ale “ve hře” velmi zajímavý notebook, který je současně skládací a… skládací.

Serveru LetsGoDigital se podařilo vyšťourat a trochu poutavěji vizualizovat výkresy, které korejská firma podala k WIPO vloni v červenci, načež je úřad letos 13. ledna potvrdil. Celkem 47stránková dokumentace slovně i obrázkově popisuje notebook, který po rozložení nevypadá na první pohled nijak extra zvláštně. Nicméně jeho fyzická klávesnice i širokoúhlý displej se umí po klasickém “zaklapnutí” složit ještě napůl.

Jak je z obrázků patrné, běžným způsobem zavřený notebook by se přehýbal ještě i kolem displeje, pod kterým by byl sekundární pant. Můžete si to představit jako desky u mnohých stolních her, které také využívají dva ohyby. Samotné přehnutí displeje se paradoxně jeví jako ten nejmenší problém, jelikož by místo ohybu mělo evidentně hodně velký poloměr, takže by obrazovka trpěla mnohem méně než třeba u mobilů.

Spolehlivé složení a rozložení klávesnice by ale mělo mít několik pojistek, které také zaručí komfortní používání. Kromě několika magnetů Samsung například počítá i s “hákem”, který po zasunutí pevně sepne oba díly klávesnice k sobě tak, aby se notebook nezačal samovolně skládat. Třeničkou na dortu je trojice tlačítek, která se mají po složení zařízení objevit pod pantem. Jejich úkolem má být ovládání hudebního přehrávače. Za mě super nápad, který si dokážu představit jako reálný produkt. Ještě bych možná přihodil jeden displej na vnější stranu.

Na co byste využili takový notebook?

Zdroj: LetsGoDigital