Duolingo Max je nová AI verze populární výukové aplikace

Komunikační možnosti umělé inteligence pronikly do dalšího oboru. Autoři populární výukové jazykové aplikace Duolingo představili novou verzi předplatného Duolingo Max, které se opírá o nově představený model GPT-4 od OpenAI. Díky této implementaci nabídne aplikace studentům jazyků konverzační cvičení a podrobné vysvětlení odpovědí. Čerstvě představené předplatné, které stojí nad stávají placenou verzí Super Duolingo, je zatím k dispozici pro iOS v USA a na dalších vybraných trzích. Na rozšíření do více regionů a také na Android se pracuje.

“Studentům poskytuje přístup ke dvěma zcela novým funkcím a cvičením: Vysvětli mou odpověď a Hraní rolí. Obě jsou poháněny nejnovější a nejvýkonnější technologií generativní umělé inteligence. Na zdokonalení této technologie a její přípravě pro studenty jsme několik měsíců úzce spolupracovali s OpenAI,” popisují autoři oblíbené aplikace.

Dvě nové AI funkce v Duolingo Max:

Vysvětli mou odpověď. “Někdy uděláte chybu, ale nejste si úplně jisti, jaká by byla správná odpověď. Nebo možná děláte stále stejnou chybu a nemůžete přijít na to, proč. Funkce Vysvětlit mou odpověď nabízí studentům možnost dozvědět se v lekci více o své odpovědi (ať už byla jejich odpověď správná, nebo nesprávná!). Klepnutím na tlačítko po určitých typech cvičení mohou studenti vstoupit do chatu s Duo a získat jednoduché vysvětlení, proč byla jejich odpověď správná nebo špatná, a požádat o příklady nebo další vysvětlení.”

Hraní rolí (roleplay). “Umožňuje studentům procvičovat konverzační dovednosti s postavami z reálného světa. Tyto úkoly, za které se získávají XP, budou žít mimo hlavní výuku jako jeden z “vedlejších úkolů”, ke kterým se studenti dostanou klepnutím na postavu. O čem si budete povídat? Provedeme vás různými scénáři! Žáci mohou s Lin probrat plány na budoucí dovolenou, objednat si kávu v pařížské kavárně, jít s Eddym nakupovat nábytek nebo požádat kamaráda o výlet.”

Autoři dodávají, že ačkoli studenti ve skutečnosti nemluví s živým člověkem, umělá inteligence, která za touto funkcí stojí, reaguje a je interaktivní. To mimo jiné znamená, že žádné dvě konverzace nebudou úplně stejné. Po ukončení interakce dostanou žáci od společnosti Duo zpětnou vazbu založenou na umělé inteligenci o přesnosti a složitosti svých odpovědí a také tipy pro další konverzace.

Jaké máte zkušenosti s Duolingo?