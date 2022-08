Vyšla druhá beta One UI 5.0 pro telefony řady Galaxy S22

Samsung nadále pokračuje ve finálních úpravách své nadstavby One UI 5.0, ve které je ukrytý nejnovější Android 13. Telefony ze série Galaxy S22, které dle očekávání dostaly před několika dny jako první příležitost nové prostředí testovat, dostávají již jeho druhou beta verzi. Ta nejen opravuje několik chybiček či nedokonalostí, ale přináší do telefonů také pár nových funkcí. Instalační balík končící kombinací “ZVHK” mají oficiálně k dispozici majitelé telefonů Galaxy S22 v Jižní Koreji, USA, Velké Británii a Indii.

V rámci One UI 5.0 beta 2 do posledních vlajkových telefonů od Samsungu dorazil například widget s návrhy, které zmiňují zajímavé či nové funkce systému. Dále jsou na seznamu již dříve diskutovaný “repair mód” pro případ předání telefonu do servisu, detekce neopatrného posílání obrázků s citlivými údaji nebo Lifestyle Mode do Bixby rutin.

Mezi novinky patří rovněž nová sada ikon pro základní Samsung aplikace. V regionech, kde se beta objevuje poprvé, má instalační balík zhruba tři gigabajty. Jako update po první betě je dostupný ve velikosti asi jednoho gigabajtu.

Jaké novinky byste ještě chtěli v One UI 5.0?

Zdroj: gizmo